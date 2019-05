Celebra María Eugenia Barrios 60 años de vida artística

La reconocida soprano María Eugenia Barrios, una de las voces más elogiadas del arte lírico cubano, subirá mañana al escenario de la Sala Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes para celebrar en concierto sus 60 años de vida artística.

A las 7 de la noche tendrá lugar la cita con la destacada intérprete, que se hará acompañar de Ivette Betancourt, del barítono Waldo Díaz, así como de los tenores Mario Travieso y Bernardo Lichilín.

María Eugenia debutó con la Banda Nacional de Conciertos bajo la batuta del maestro Gonzalo Roig y ha trabajado con relevantes figuras como Adolfo Guzmán, Rodrigo Prats, Félix Guerrero, Vladimir Markovich y Roberto Valera.

Ha interpretado destacados personajes del teatro lírico, como la Cecilia Valdés, de Roig; María la O, de Ernesto Lecuona; Amalia Batista y Rosa la China, de Rodrigo Prats; entre otros.

