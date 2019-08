Cantata por Cuba en Argentina

Buenos Aires, Argentina. – Artistas cubanos y argentinos cantarán en Buenos Aires para repudiar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

La trova y el tango hermanarán a ambos pueblos en el Centro Cultural Padre Mujica, donde varias organizaciones sociales de esa nación demandarán el fin del cerco comercial, económico y financiero impuesto al pueblo cubano hace 60 años.

A la cantata por Cuba se sumarán los cantantes argentinos Peteco Carbajal, Riendas Libres, Paula Ferré y Patricia Malanca, quien ofrecerá la pieza Tangueando a Silvio Rodríguez; por la parte cubana estarán en escena los trovadores Rafael de la Torre y su trío, mientras Juan Despaigne cerrará por todo lo alto la agrupación argentino-cubana La Orquestonga.

Con ese concierto desde la tierra austral, Cuba y Argentina mandarán un mensaje al Gobierno estadounidense para que cese un asedio que perdura por más de 6 décadas.

