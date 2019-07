Cantante invidente cubana gana concurso en Guatemala

La Habana, Cuba. – La destacada cantante invidente cubana, María de los Ángeles Andrade Suárez, ganó el primer premio en el Festival internacional de la canción en Guatemala.

De nuevo, la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales de Cuba participó en el Festival que se efectuó los días 27 y 28 de julio del año en curso, evento donde los cubanos han sido reconocidos siempre.

Andrade Suárez resultó merecedora del primer lugar por su interpretación de los clásicos El Yerberito, de Néstor Mili, y Después de todo, una obra creada por el músico Juan Formell e inmortalizada por la legendaria orquesta que fundó y dirigió, Los Van Van.

Carlos Ramírez Vega, dirigente de la Asociación Nacional del Ciego y Débiles Visuales de Cuba, señaló las ocasiones en que Cuba ha participado en el concurso de canto en Guatemala, donde ha obtenido exitosos lauros, incluyendo cuatro primeros lugares.

