Bienal de La Habana, contra viento y marea

La Habana, Cuba. – La Bienal de La Habana trajo otro regalo a la ciudad en su cumpleaños 500: la escultura monumental Contra viento y marea, de la artista Martha Jiménez, holguinera hija adoptiva de Camagüey.

Muy cerca de la antigua iglesia de Paula en la Avenida del Puerto se alza la escultura de casi ocho metros de altura, una dimensión con la cual la exquisita ceramista, pintora y grabadora trabajó por primera vez y forma parte de su serie Con la casa acuesta.

Es un orgullo ver la obra acabada, imaginada, soñada; toda una reflexión filosófica y artística que nos deja como legado, expresó Eusebio Leal, Historiador de La Habana, al apreciar el gigantesco triciclo sobre el que una figura femenina se muestra desafiante en su indetenible andadura.

Martha Jiménez dijo que su obra es un obsequio de los camagüeyanos para Cuba y su capital, donde permanecerá como símbolo de la mujer y la vida.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.