Ballet Laura Alonso en Gran Teatro de La Habana

Por: Carlos Carreño Toraya

La obra Cascanueces será presentada hoy, así como el próximo fin de semana en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso por la Compañía de Ballet Laura Alonso del Centro Prodanza, bajo la dirección general de la Maestra Laura Alonso.

Cascanueces recrea una noche de Navidad donde se celebra una fiesta en casa de Clarita con toda la familia reunida alrededor del tradicional árbol y donde todo es alegría y jolgorio.

Drosselmeyer, tío de Clarita les trae un Cascanueces de madera vestido de soldado, Clarita queda fascinada y baila con su regalo, pero Frizt, su hermano, trata de arrebatárselo y el pobre Cascanueces queda lastimado.

La venta de entradas para la obra Cascanueces que presentará la Compañía de Ballet Laura Alonso se realizará a partir del martes 18 de diciembre desde las 9 de la mañana en las taquillas del Gran Teatro de La Habana.

