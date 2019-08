Artistas de Cuba, Venezuela y Canadá unen flamenco y música caribeña

La Habana, Cuba. – El Centro Hispanoamericano de Cultura anuncia una gala única en Cuba, protagonizada por artistas de la Isla y de países, como Venezuela y Canadá, con mucho flamenco y música caribeña.

La cita tendrá lugar en la sede de la institución en La Habana, el 10 de agosto, bajo el título de Flamencubana, que lo conformarán, entre otros, la canadiense Kassandra Leal, el guitarrista cubano Josué Tacoronte y el percusionista Eduardo Bethancourt, también de la Isla.

Varias compañías danzarias cubanas incluyen el estilo flamenco en sus coreografías, entre ellas el Ballet Español de Cuba, Irene Rodríguez, Eco y Lizt Alfonso Dance Cuba.

Cada una cuenta para clases y espectáculos con un grupo de músicos cultores de esa expresión artística de origen ibérico.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.