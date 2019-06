Artistas circenses animan Galas de Verano en Cuba

Un variado espectáculo con la participación de artistas circenses locales y extranjeros proponen las Galas de Verano del Circo Nacional de Cuba.

La Carpa Trompoloco será el escenario de la cita que reunirá a artistas de México, Costa Rica, Venezuela y Cuba, en un show que incluirá, entre otras, las rutinas de cinta, contorsiones, pulsadas, tela y acrobacia.

Luego de las presentaciones en La Habana, que tendrán lugar hasta el domingo, el Circo Nacional recorrerá, hasta el 25 de agosto, varias provincias del país, entre ellas Pinar del Río, Villa Clara, Matanzas, Holguín y Guantánamo.

El Circo Nacional de Cuba, institución de larga tradición que celebró el pasado año su 50 aniversario, ha participado por más de dos décadas en los festivales más importantes de circo del mundo, y obtenido prestigiosos premios en estas pistas en sus 8 géneros.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.