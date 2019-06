Artista italiano seducido por el arte de Irene Rodríguez

La Habana, Cuba. – A los retratos con que el fotógrafo italiano Alfredo Cannatello ha seguido el quehacer danzario de Irene Rodríguez suma ahora un audiovisual que registra su interpretación de Solera, una de las más exitosas coreografías de su repertorio.

El material -presentado en premier en el hotel Iberostar Gran Packard- muestra a la artista mientras baila un intenso solo y la cámara va adentrándose en detalles como el frenesí del taconeo, la vehemencia del braceo, el esfuerzo físico que exige el flamenco.

Cannatello llegó a Cuba en 2002 y desde entonces mantiene estrechas relaciones con varias agrupaciones danzarias, expresadas en diversas exposiciones.

Su audiovisual Solera promoverá en el mundo el arte de Irene Rodríguez, quien junto a su compañía se presentará este mes en el festival Jacob`s Pillow Dance de Massachusetts, el más importante de su tipo en Estados Unidos.

