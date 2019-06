Arriba a los 70 Pachi Naranjo

El Premio Nacional de Música, Wilfredo Pachi Naranjo Verdecia, celebra este lunes sus 70 años de vida junto a sus familiares, amistades y miembros de su orquesta, en su tierra natal Manzanillo.

El prestigioso compositor y director fundador de la orquesta de la familia cubana, recibe el reconocimiento de las máximas autoridades del Partido, el Gobierno, del movimiento sindical y de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la provincia de Granma.

Pachi Naranjo reitera su complacencia por arribar a sus 7 décadas de vida en plenitud de facultades, y agradece las múltiples muestras de cariño y agradecimiento por sus aportes a la cultura cubana, que les deparan de manera sistemática a él y a la Original en escenarios de Cuba y el exterior.

El director de la Original también ratifica que desde que nació su orquesta y hasta nuestros días, continúa sus triunfos desde Manzanillo.

