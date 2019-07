Arrancó el Carnaval de Bayamo

Granma, Cuba. – Este miércoles comenzó el Carnaval Bayamo 2019, al activarse 6 áreas en las que se ofertan cervezas, comidas elaboradas con carne de pollo, cerdo y otros alimentos.

Los festejos anuales son especial reconocimiento al pueblo de la capital de Granma, pues contribuyó a que esa provincia obtuviera la sede del acto nacional por los 66 años de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Esta noche en la Plaza de fiestas será la apertura oficial con la Gala Bayamo, sol de cubanía, dirigida por Juan Cedeño Oro, Wanchy; entre las orquestas que amenizan esos festejos figuran Los Karachi, Isaac Delgado, la Original de Manzanillo y Cándido Fabré y su Banda.

De Granma también actúan en el Carnaval de Bayamo, las Orquestas Fiverson, Yakaré, Kafé Exclusivo, Pupo y su Nuevo Expreso, Son Diamante y la Potencia.

