Anuncian cruzada literaria

Para alegría de los habitantes de varias provincias cubanas, se anuncia la XVI Cruzada Literaria, del 7 al 14 de agosto, impulsada por la Asociación Hermanos Saíz, AHS.

La edición empezará por Santiago de Cuba, con la visita a Remanganagua, el primer lugar donde estuvieron los restos de José Martí; el grupo visitará otros sitios históricos de Granma y Las Tunas, y en el cementerio de Baire rendirá homenaje al escritor Eduard Encina, participante asiduo de la Cruzada.

Camagüey recibirá al grupo el día 10, con presentaciones en Guáimaro; y el luego llegará al municipio de Florida, casi al otro extremo de la provincia, para compartir lecturas de escritores y un concierto de trova que tendrá entre los invitados a artistas de la localidad.

La Cruzada incorpora recitales de poesía que implican mucho más que las lecturas, así como los juegos florales y un concurso de versos previsto para el día 13.

