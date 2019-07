Actuarán en Serbia Alexander Abreu y su banda Havana D´Primera

El trompetista Alexander Abreu y su banda Havana D´Primera, pondrán a bailar a los amantes de la música cubana en Belgrado, justamente calificada capital de la salsa en los Balcanes occidentales.

El concierto, el 24 de este mes, se realizará en Barutana (Polvorín), en la vetusta fortaleza de Kalemegdan, el sitio capitalino más concurrido, por la explosión de ritmos que Abreu y su orquesta provocarán.

La presentación está organizada por la Casa de la Juventud de Belgrado, en cooperación con la etiqueta Binta Sound, que se refieren a los visitantes como el mejor conjunto de salsa cubana de la nueva generación de músicos de la Isla.

Abreu, además, lleva como nombre uno de los más frecuentes y populares en Serbia, lo cual facilitará la comunicación, que será aún más efectiva por el amplio conocimiento de los jóvenes, sobre los ritmos y las agrupaciones musicales cubanas.

