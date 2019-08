Activo el Pabellón Cuba

La Habana, Cuba. – La Feria de la Cultura Cubana Arte en la Rampa, abierta en el Pabellón Cuba hasta el primero de septiembre, sigue siendo una de las opciones más atractivas del verano en la capital cubana, y esta tarde anuncia a la cantante Miriam Ramos en el espacio Encuentro con …

En la sala de cine de la instalación especialistas de la Federación Culinaria de Cuba abordarán el tema de las frutas y los vegetales, su consumo y preparación, mientras que a la Pérgola regresa la habitual peña de jazz.

Mañana el sello Bismusic presentará en la feria el disco Cubriendo ausencias, del trovador cienfueguero Nelson Valdés, quien ofrecerá un concierto el domingo en el escenario central del Pabellón CUBA.

En ese mismo espacio actuará mañana el grupo D´Corazón y el sábado Polito Ibañez, como parte de una programación que además incluye encuentros con exponentes de diversas facetas artísticas, así como espectáculos infantiles.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.