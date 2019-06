Actas del Ayuntamiento habanero son Memoria del Mundo

La serie documental Actas del Ayuntamiento de La Habana, período colonial 1550-1898- fue inscrita hoy en el Registro Regional del Programa Memoria del Mundo, de la UNESCO.

Son los documentos originales y únicos más antiguos que se atesoran en el Archivo Histórico de la Oficina del Historiador de La Habana, incluidos hace un año en el Registro Nacional por su gran valor testimonial.

Eusebio Leal, Historiador de la ciudad, elogió a quienes durante décadas han hecho posible la preservación y conservación de ese fondo documental, que permite conocer la historia local y también los lazos de Cuba con el mundo.

Sobre la celebración de los 500 años de La Habana destacó el esfuerzo extraordinario y visible por fortalecer el papel de la cultura, porque -dijo- todo proceso social de desarrollo que prescinda de ella sería baldío.

