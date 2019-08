Acosta Danza de Cuba estrena coreografía del español Goyo Montero

La Habana, Cuba. – La compañía cubana Acosta Danza estrena una obra del español Goyo Montero, quien mediante la coreografía, decidió cuestionar el temor a lo diferente.

Bajo la dirección general del primer bailarín Carlos Acosta, el conjunto brindará funciones del 2 al 4 de agosto en la sala Avellaneda del Teatro Nacional, donde interpretará por primera vez: Llamada.

Goyo Montero Morell es bailarín, coreógrafo y director de ballet español, quien tras su formación en Madrid y Cuba, ha desarrollado su carrera principalmente en Alemania, donde es director y coreógrafo del Teatro de Núremberg.

¿Hasta qué punto somos nosotros mismos?, es una de las preguntas que sustenta la pieza coreógrafo ibérico, figura reconocida de la danza contemporánea internacional que recibió el Premio Villanueva, otorgado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

