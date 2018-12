Acogen holguineros encuentro de música de concierto

Con la asistencia de reconocidos artistas de La Habana, Camagüey, Granma y Santiago de Cuba se desarrolla en Holguín la XXXIII edición de la Jornada de Conciertos, que se extenderá hasta el 15 de diciembre.

Se presentarán en el evento, los grupos Desandá y Metales, destacados por el trabajo con saxofones y trombones, así como el de música antigua Exulten, una de las pocos de ese tipo en Cuba.

En la velada inaugural, el público asistente a la sala principal del teatro Eddy Suñol de la urbe oriental disfrutó de un concierto ofrecido por la Orquesta de Cámara de Holguín, bajo la dirección del maestro Orestes Saavedra.

La Jornada de Conciertos se ha convertido en tradición para el pueblo holguinero y estimula a unidades artísticas de otras regiones del país a intercambiar creaciones y experiencias , agregó Miguel Morales, organizador del evento.

