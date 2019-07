Abren las fiestas populares en Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – Como parte de los programas concebidos en Pinar del Río en el contexto de la etapa veraniega, las fiestas populares de la capital provincial abren sus puertas mediante una cartelera reforzada por orquestas de gran convocatoria como la legendaria Aragón.

Además, el jolgorio se extiende de otras maneras hacia ofertas bien atractivas como las playas del litoral sur de la provincia, con el el apoyo del tren que circula hacia Guane para garantizar el traslado de los vacacionistas de forma segura.

Las fiestas populares de la ciudad de Pinar del Río se extienden desde hoy y hasta el domingo, a las que acudirán agrupaciones musicales y también la cadena de restaurantes existentes en otros municipios con sus platos más típicos.

Como siempre el cabaret Rumayor asumirá un área especial acompañado de un espectáculo que atesora el cuerpo de baile y las voces de afamados cantantes.

