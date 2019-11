Cuba y Laos fortalecen relaciones bilaterales

La Habana, Cuba. – Los cancilleres de Cuba y Laos, Bruno Rodríguez, y Saleumxay Kommasith, respectivamente, abogaron en La Habana por fortalecer las relaciones bilaterales, en el contexto del aniversario 45 de su establecimiento.

Al recibir a su homólogo asiático en la sede de la cancillería cubana, Rodríguez agradeció la permanente solidaridad entre los pueblos y gobiernos de ambos países.

El jefe de la diplomacia cubana, añadió que la presencia del canciller laosiano responde a la alta prioridad que La Habana concede a sus nexos con esa nación del sudeste asiático.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática Popular Laos, consideró que ambos países comparten la ideología socialista, e indicó que su país acompaña a Cuba en su causa contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

