Recibe Centro Sismológico Nacional equipos rusos

Moderno equipamiento de la República de Rusia recibió el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas radicado en Santiago de Cuba con el objetivo de ampliar el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional.

Especialistas del centro explicaron a la prensa que la adquisición de los modernos sismómetros se debe a un contrato con una compañía rusa para profundizar los estudios y monitorear la actividad telúrica con mayor precisión y eficiencia.

También señalaron que con la entrada de los nuevos equipos se aumentará el número de estaciones en el país, y se sustituirán equipos rotos, fundamentalmente en la zona oriental, que por años de explotación necesitan su reemplazo.

El CENAIS es un centro de referencia nacional y cumple con su red de estaciones, un decisivo papel ante peligros de la actividad sísmica y es fuente de información para las autoridades y el pueblo.

