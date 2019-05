Por un medio ambiente sano y equilibrado

Pinar del Río celebrará el 5 de junio el acto por el Día Mundial del Medio Ambiente en el Valle Ancón, municipio de Viñales, otro de los lugares que en el contexto del turismo de naturaleza y por sus bellezas, atrae anualmente a miles de visitantes.

Con anterioridad, en el territorio más occidental se materializan actividades en centros escolares, donde los estudiantes desempeñan un papel protagónico, relacionado con el cuidado y la conservación del entorno a escala comunitaria.

Durante el acto por el Día Mundial del Medio Ambiente en Pinar del Río, el cual tendrá esta vez por escenario a uno de los valles intramontanos del territorio, se reconocerá a trabajadores y organismos cumplidores de esos objetivos.

En la provincia se esfuerzan por dar cumplimiento a todo lo referido a la gubernamental Tarea Vida, programa destinado a combatir los efectos degradantes del cambio climático.



Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.