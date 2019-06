Intercambio en Las Tunas sobre Áreas Protegidas

El I Taller Nacional de Gestión de Áreas Protegidas se dedica en Las Tunas a mostrar experiencias, hoy y mañana, en cuanto a Educación Ambiental y Protección de la biodiversidad.

El especialista de la Unidad Empresarial de Base Flora y Fauna del territorio, Luis Carlos Lozano, destacó el trabajo reconocido en el paí­s e internacionalmente en la conservación del cocodrilo Americano, Acutus, y el Proyecto de protección de aves endémicas.

Asistentes de Guantánamo, Holguí­n y Camagüey conocerán de la administración por la Empresa Agroforestal tunera de las 4 Áreas Protegidas de Bahí­a de Malagueta, San Miguel del Junco, Cenicero-Monte Naranjito y Las Nuevas.

Previo al encuentro se entregó el premio provincial de Medio Ambiente en Las Tunas a Manuel Alonso Tabet, destacado especialista del refugio de fauna, Ojo de Agua-Monte Cabaniguán.

