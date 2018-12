Finaliza Curso Internacional de Sismólogos

El I Curso Internacional de Sismólogos como parte del proyecto Ponte alerta, Caribe, finalizó en Santiago de Cuba en pos de estrechar vínculos y experiencias que redunden en favor del monitoreo de esos fenómenos telúricos.

Durante varios días, expertos cubanos y de República Dominicana, Costa Rica, México, Grecia y la República Checa, tuvieron sesiones científicas centradas en el intercambio sobre el uso de las ondas sísmicas registradas por las estaciones.

Esta acción tuvo como antecedente la reciente permanencia de especialistas del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas en República Dominicana, que les permitió conocer más de cerca el funcionamiento de las redes sismológicas en la región.

La interacción fluida entre esas instituciones especializadas, reviste significativa trascendencia, habida cuenta de que forman parte de escenarios comunes de la ocurrencia de temblores de tierra.

