Evalúan proyecto sobre manejo de paisajes y bosques cubanos

Expertos cubanos y de organismos internacionales prosiguen hoy la evaluación de un proyecto sobre consideraciones ambientales e implicaciones económicas en el manejo de los bosques y sectores productivos en Cuba.

La sesión de este jueves, en el Hotel Nacional de Cuba, está dedicada al examen del Plan Operativo Anual con vistas a la aplicación de la iniciativa, que estará a cargo de representantes de instituciones del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Las deliberaciones serán después en grupos de trabajo por cada uno de los componentes del proyecto, en coordinación con el Fondo Global para el Medio Ambiente y el Programa de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Sus conclusiones serán presentadas este viernes en el último día del evento, que comenzó el pasado martes con su presentación y la realización de ajustes finales para su puesta en marcha.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.