Anuncian jornadas para la protección de la capa de ozono

La Habana, Cuba. – La Oficina Técnica del Ozono anunció el inicio de su programa de actividades con motivo de la celebración el próximo 16 de septiembre del Día Mundial para la Protección de esa especie de escudo del planeta contra las emanaciones solares.

El Parque Zoológico Nacional es la sede de las jornadas iniciales, que continuarán el 15 en el Museo de Historia Natural, informó la Red de Comunicadores Nucleares, perteneciente a la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada.

Añadió que proseguirán del 23 al 25, en el Pabellón de la Ciencia del recinto ferial de Expocuba; el 28, en el Acuario Nacional de Cuba; y el 30, en el Parque Lenin.

Explicó que las acciones están encaminadas a promover el conocimiento acerca del impacto negativo de las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, particularmente en la salud humana.

