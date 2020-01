Asiste Machado Ventura a Congreso Juvenil avileño

Ciego de Ávila, Cuba.- La Asamblea Provincial Onceno Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas comenzó en Ciego de Ávila, con la presencia del segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura.

Acompañan también a los 200 delegados, la primera Secretaria del Comité Nacional de la UJC, Susely Morfa González; el primer Secretario del Partido en la provincia, Carlos Garrido; y el vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, Tomás Alexis Martín.

En sesión plenaria, los delegados analizan temas medulares, como el funcionamiento de las organizaciones de base, el trabajo político- ideológico y las tareas de impacto económico y social.

Igualmente, los jóvenes avileños reflexionan sobre la necesidad de preservar la memoria histórica y apoyar las ciencias desde las universidades, con proyectos de investigación que ayuden a sustituir importaciones.

