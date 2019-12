Vuelve la Feria Tecnológica “La Guayabera”

Sancti Spíritus, Cuba. – La V Feria Tecnológica La Guayabera 5.0 sesionará del 21 al 23 de febrero próximo en Sancti Spíritus, adelantaron sus organizadores.

Como es habitual tendrá como sede a la Casa-Museo La Guayabera, una mansión ubicada a orillas del emblemático río Yayabo, que resguarda la mayor colección de la prenda nacional ascendente a cerca de 300 piezas de personalidades de la política y la cultura de Cuba y el mundo.

Auspiciada, entre otros, por la Dirección Provincial de Cultura, la feria abordará temáticas como el empleo de las redes sociales en las dinámicas del desarrollo sociocultural y local, así como el avance del proceso de informatización de la sociedad cubana.

Carlo Figueroa, máximo impulsor del evento, expresó a la prensa que en esta ocasión la cita se dedicará al primer año de la aprobación de la Constitución de la República de Cuba.

