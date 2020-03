Velada político cultural por el 13 de Marzo

La Habana, Cuba. – Esta tarde, en áreas del Museo de la Revolución en La Habana, se realizará una velada político-cultural por el aniversario 63 de los sucesos del 13 de Marzo.

En el Instituto Cubano de Radio y Televisión se efectuará un acto en recordación a la toma de Radio Reloj y el asalto al antiguo palacio presidencial, donde estarán presente la vanguardia juvenil de la emisora y la Federación Estudiantil Universitaria, FEU.

Hace 63 años, cumpliendo el compromiso suscrito en México por Fidel y José Antonio Echeverría con el Directorio Revolucionario se desarrolló una de las hazañas más intrépidas de nuestra Historia Patria.

Esta mañana, en la Necrópolis de Colón, en el Panteón erigido a los Mártires del 13 de Marzo, combatientes de aquella gesta heroica, familiares de los caídos y la FEU, rindieron tributo a aquellos valerosos jóvenes.



