Un centro de ciencias para estudios de la mujer

La Habana, Cuba. – La eterna presidenta de la Federación de las Mujeres Cubanas, Vilma Espín, siempre se preocupó porque la investigación científica sirviera de base a los diagnósticos acerca de la mujer en Cuba y las relaciones de género.

La directora del Centro de Estudios de la Mujer, doctora en Ciencias Mayda Álvarez, explicó las líneas de investigación durante los más de 20 años de creada la entidad, entre las que destacan el acceso de la mujer a cargos de dirección y la subjetividad de género.

Son temas de estudio, además, la presencia de las mujeres en proyectos productivos, fundamentalmente agrícolas, y el envejecimiento y cuidado, agregó la académica.

Álvarez destacó la Encuesta Nacional de Igualdad de Género que mereció Premio de la Academia de Ciencias en 2019, herramienta que muestra los avances en concepciones de género y permitirá reconstruir estereotipos.



