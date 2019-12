Tributo al General de Brigada Harry Villegas

La Habana, Cuba. – Los restos del General de Brigada de la reserva Harry Villegas fueron expuestos en el Panteón de los Veteranos de la necrópolis de Colón, en La Habana, donde se realizaron los honores militares correspondientes, e inhumados luego en el Panteón de las FAR.

La vida y obra de Harry Villegas constituye ejemplo de modestia y entrega sin límites a su profesión, las FAR y a la Revolución, a la que unió una lealtad infinita al Che y al Comandante en jefe Fidel Castro Ruz, afirmó el General de División de la reserva Ramón Pardo Guerra en las palabras de despedida.

Agregó que su legado se mantendrá por siempre, como paradigma que guiará a las actuales y futuras generaciones de cubanos.

Estuvieron presentes en el sepelio dirigentes del Partido y del Gobierno, jefes y oficiales de las FAR y el MININT, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y familiares y amigos, entre otros.

