Tribuna abierta en La Habana contra el bloqueo

La Habana, Cuba. – Con el objetivo de denunciar el bloqueo como flagrante violación de los Derechos Humanos contra nuestro pueblo, se realizará una tribuna abierta en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) en La Habana.

Este martes, desde las 09:30 de la mañana, por la conmemoración del Día internacional de los Derechos Humanos, intervendrán representantes de organizaciones cubanas y de otras naciones exigiendo el cese del injerencismo de la actual administración yanqui.

También se realizará en las redes sociales una marea con la etiqueta #NoMásBloqueo en la cual los participantes clamarán por el cese de ese cerco genocida que constituye el sistema de sanciones unilaterales más injusto y prolongado aplicado contra país alguno.

En la tribuna abierta hoy, a las 09:30, en el ICAP, expondremos las conquistas logradas en Cuba a pesar de la hostilidad imperial y reafirmaremos la convicción de hacer más Revolución.

