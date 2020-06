Subraya Cuba incremento de agresividad de Estados Unidos

La Habana, Cuba. – En entrevista con Prensa Latina, el embajador Carlos Fernández de Cossío, director a cargo de las relaciones con Estados Unidos por el Ministerio de Exteriores de Cuba, también descalificó la inclusión de la isla caribeña en una lista de naciones que supuestamente no colaboran en la lucha contra el terrorismo.

En cualquier sentido no hay dudas de que ha habido un incremento de la agresividad contra nuestro país. Ahora bien, qué se puede esperar del futuro, hasta dónde podría llegar el actual Gobierno de EE.UU., eso depende de lo que le permita la clase política de ese país,apuntó.

Al abundar en sus respuestas durante la entrevista con Prensa Latina en su despacho en La Habana, Fernández de Cossío puntualizó quedepende de lo que le permitan las estructuras políticas y aquellos que tienen un interés en la política exterior de EE.UU. y quienes tienen un interés respecto a Cuba.

Remarcó que hay amplios sectores de la sociedad estadounidense y muchos políticos tanto del partido Demócrata como el Republicano que abrazaron el acercamiento con Cuba que se produjo entre los años 2015 y 2016, que consideraron era un paso positivo para la política exterior norteamericana.

Por tanto este Gobierno y su conducta puede llegar tan lejos como le permitan esos grupos y segmentos dentro de Estados Unidos, acotó.

En torno al tema del atentado terrorista contra la Embajada de Cuba en Washington el pasado 30 de abril y, paradójicamente, la decisión de la Casa Blanca de colocar a la isla en un cuestionado listado, el diplomático recalcó que se trata de un pretexto ‘endeble y mendaz.

Existen acuerdos bilaterales firmados en años recientes en virtud de los cuales hay manifestaciones concretas, algunas recientes, de cooperación con el Gobierno de EE.UU. en materia de lucha contra el terrorismo. Algunos de los ejemplos muy beneficiosos, especialmente para los Estados Unidos, comentó.

Lo más importante es que esta es una lista unilateral, una lista del departamento de Estado que no tiene ni respaldo, ni reconocimiento, ni cuenta con el consenso o la aprobación de ningún organismo internacional,destacó Fernández de Cossío.

Precisó queel departamento de Estado elabora listados para ‘desprestigiar, atacar, denigrar o justificar medidas económicas coercitivas contra Estados que defienden su soberanía y no se subordinan al dictado o la voluntad del Gobierno de EE.UU..

Con amplia experiencia diplomática que incluye un papel relevante en las negociaciones de paz del Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, apostilló que Washington requiere poner a Cuba en esta lista y en otras, porque no tiene manera de justificar el bloqueo económico, que es rechazado por la comunidad internacional.

El importante directivo de la Cancillería cubana se refirió asimismo al silencio del departamento de Estado acerca del ataque por un individuo, que descargó 32 cartuchos contra la misión diplomática cubana en Washington con la intención de matar.

Nosotros hemos dado todo este tiempo, al menos el beneficio de la duda, para que pudieran pronunciarse (Estados Unidos), anotó.

Pero la vida cada vez demuestra más que este silencio cómplice de Gobierno de EE.UU. se debe a que le resulta extremadamente difícil hacer un pronunciamiento de este tipo y separarse de la constante instigación a la violencia y de los vínculos con terroristas que viven y han recibido protección y tolerancia dentro de ese país,añadió.

