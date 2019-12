Sesionará Asamblea Provincial del Poder Popular en Pinar del Río

Pinar del Río, Cuba. – La XI Sesión Ordinaria de la Asamblea del Poder Popular en Pinar del Río tendrá lugar hoy a partir de las 2:00 de la tarde, donde delegados e invitados centrarán los debates y discusiones en tres temas fundamentales.

El primero de ellos tiene que ver con el estado de cumplimento de los acuerdos y disposiciones adoptadas en reuniones anteriores y los cuales en sentido general, están relacionados con el funcionamiento de esas estructuras de gobierno.

Mientras el segundo y tercer tema del orden del día de la Asamblea de Poder Popular en Pinar del Río durante la presente jornada, guardan relación con el movimiento de cuadros y la ejecución del plan económico y el presupuesto de este año.

En ese mismo contexto, los delegados a la asamblea escucharán el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y aprobarán los indicadores correspondientes al 2020.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.