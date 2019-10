Rey de España visitará Cuba en noviembre

La Habana, Cuba. – Felipe VI, Rey de España, viajará a Cuba en noviembre, en el contexto de las celebraciones por el quinto centenario de La Habana, confirmaron los cancilleres Bruno Rodríguez y Josep Borrell, quienes constataron el favorable estado de las relaciones bilaterales.

En declaraciones conjuntas a la prensa, ambos subrayaron la relevancia de la primera visita oficial de un monarca español a la nación caribeña, cuyo pueblo y gobierno -afirmó Bruno Rodríguez- le tributarán una cálida hospitalidad.

El titular de Asuntos Exteriores y Cooperación de España -quien desde el 1ro de noviembre será el nuevo jefe de la diplomacia europea- reconoció el ambiente de diálogo abierto, con igualdad y respeto, que su país mantiene con Cuba.

Josep Borrell reiteró el rechazo de España y la Unión Europea a la política de Estados Unidos hacia la isla, en particular con la aplicación total de la Ley Helms Burton.

El canciller Bruno Rodríguez calificó de noticia excelente la confirmación de la visita del Rey de España Felipe VI a La Habana en noviembre, pues marcará un hito en nuestra historia común.

Refirió el ambiente de cordialidad y amistad en que transcurrieron las conversaciones oficiales con su homólogo español Josep Borrell, como continuidad de la visita del presidente Pedro Sánchez hace casi un año.

Agradeció la firme oposición de España al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y su aplicación extraterritorial, y explicó al canciller español las medidas adicionales puestas en práctica, como la obstaculización de los suministros de combustible.

Bruno Rodríguez afirmó que las relaciones económicas, comerciales y de inversión entre Cuba y España marchan bien, con fuerte potencial de desarrollo en el turismo, las fuentes renovables de energía y el sector agroalimentario.

