Respaldan cubanos campaña por la libertad de Lula

Villa Clara, Cuba. – Colectivos del Sindicato de la Administración Pública en Villa Clara participaron en el proceso de recogida de firmas que trasciende, en Cuba, por la liberación del exgobernante brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Con ese fin, colectivos de la Dirección de Planificación Física en esa provincia, apoyaron con su rúbrica al líder del Partido de los Trabajadores, en reclamo por su excarcelación.

Durante la recogida de firmas en Villa Clara por la inmediata liberación de Luis Inácio Lula da Silva, los afiliados al Sindicato de la Administración Pública manifestaron su voluntad de unirse a la campaña internacional por la anulación de los juicios en su contra.

Ese proceso comenzó en ese territorio central el 18 de octubre, y desde entonces suman miles los villaclareños que han participado en matutinos especiales y mítines en respaldo a Lula.

Los trabajadores de Unidades Empresariales de Base de la Empresa Cárnica Granma, radicadas en Bayamo estamparon este martes sus firmas en reclamo de la libertad del expresidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva.

Ese acto solidario contó con la presencia de María Magdalena López Verdecia, del secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba en Granma y directivos del Buró provincial del Sindicato de la Industria Alimentaria y la Pesca.

El colectivo de la Empresa Cárnica Granma denunció el injusto encarcelamiento al que está sometido el líder del Partido de los Trabajadores de Brasil, a pesar de ser inocente y destacaron su firme actitud al no aceptar su libertad sin ser declarado inocente.

Esos trabajadores de la industria alimentaria en Granma condenan al imperio yanqui, principal artífice de la injusta causa contra Lula, que le impidió ser reelecto Presidente de Brasil.

El compromiso y apego con la verdad distinguieron el escenario, cuando trabajadores vinculados al turismo en la Isla de la Juventud, rubricaron el documento que demanda la libertad del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

Marlon Núñez, administrador de Villa Gaviota, ratificó el apoyo a Lula, convertido en presidente de la nación sudamericana y preso por razones políticas, con el único fin de evitar su presencia en las últimas elecciones.

Los trabajadores del turismo del Municipio Especial dijeron que el proceder con Lula, fue todo montado por los líderes neoliberales para sacarlo de la política, que fue una injusticia y debe ser inmediatamente liberado.

El pueblo cubano realiza hasta el día 28 de este mes un proceso de recogida de firmas en centros de trabajo y de estudios, en reclamo de la libertad del líder del Partido de los Trabajadores.



Más de 45 mil afiliados a los sindicatos, e integrantes de las Federaciones Estudiantiles en las enseñanzas Media y Superior en Pinar del Río, reclaman mediante su firma la libertad del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Se trata de un acto de justicia, pues el líder del Partido de los Trabajadores del país suramericano, se esforzó por erradicar el hambre en su pueblo, también el analfabetismo, e incrementar los niveles de salud, dijo la educadora María Martínez.

La solidaridad hacia Lula en Pinar del Río, también es respaldada por las masas estudiantiles, quienes desde sus respectivos planteles se pronuncian a favor de la excarcelación de un amigo de Cuba.

Más de 500 días de encierro debido a un proceso conspirativo y con intenciones políticas, muestran la verdadera cara de los enemigos del pueblo brasileño.

