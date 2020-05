Rememoran victoria rebelde de El Uvero

Santiago de Cuba. Pobladores del municipio santiaguero de Guamá celebran este 28 de mayo el aniversario 63 del victorioso combate del Ejército Rebelde en el poblado de El Uvero contra la tiranía batistiana.

Un pequeña representación de esa localidad de la costa sur de la Sierra Maestra y autoridades del Partido y Gobierno depositarán una ofrenda floral en honor a los caídos en aquella gesta, en el monumento que perpetúa la memoria del histórico combate.

La toma del cuartel de El Uvero representó una dura prueba para el Ejército Rebelde en formación, por ello el Che Guevara la catalogó como la acción que marcó en las fuerzas insurrectas la mayoría de edad.

El líder histórico Fidel Castro en una de sus Reflexiones señaló que el ataque a la guarnición se hizo, además, para desviar la atención y poteger el desembarco de los expedicionarios del Corynthia por el norte de Holguín.

