Rememoran en Holguín el paso de la caravana de la libertad

Holguín, Holguín.- El pueblo holguinero conmemoró este viernes el paso de la Caravana de la Libertad en su recorrido de Santiago de Cuba a La Habana hace 61 años, dirigida por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro.

En la Comunidad Oscar Lucero, antaño sede del Regimiento Militar al mando del coronel batistiano Fermín Cowley, se realizó la histórica entrada, procedente del municipio de Cacocum, donde pioneros y jóvenes reeditaron el recorrido triunfal del Ejército Rebelde.

El acto político cultural tuvo una amplia representación del pueblo holguinero, acompañado por autoridades del Partido, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas y otras organizaciones.

La jornada se distinguió por la participación del talento local, entre ellos, el trovador Fernando Cabreja y los solitas Gladys María y Nadiel Mejías, quienes interpretaron temas antológicos que han marcado la historia Patria.

