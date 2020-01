Rememoran caravana de la libertad

Santiago de Cuba.- Pobladores de Santiago de Cuba encabezados por una reprentación de jóvenes del territorio, rememoraron el 2 de Enero la salida desde esa ciudad oriental de la Caravana de la Libertad encabezada por el líder Fidel Castro hace 61 años.

Junto a los muros del otrora Cuartel Moncada se celebró el acto político cultural de recordación con la presencia de antiguos combatientes del Ejército Rebelde que participaron en el histórico recorrido hasta la capital habanera.

Como recoge la historia revolucionaria la Caravana de la Libertad partió el Dos de Enero de 1959 desde Santiago de Cuba, donde el día antes Fidel desde los balcones de su Ayuntamiento anunció el mundo el triunfo de la Revolución.

La comitiva recorrió por la Carretera Central ciudades y pueblos hasta su entrada triunfal el 8 de Enero, en el Cuartel de Columbia de La Habana.

Bayamo.- En su aniversario 61, se evocó este jueves la entrada de Fidel, a Bayamo, al frente de la Caravana de la Libertad, en la noche del dos de Enero de 1959.

Ese acontecimiento se recuerdó con un acto político cultural frente al otrora ayuntamiento, hoy sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular, desde cuyos balcones, el Comandante en Jefe le habló a los bayameses a pocas horas de que proclamara el triunfo de la Revolución.

Una amplia representación del pueblo de la capital de Granma acudió al acto que constituyó homenaje al invicto Comandante, y a los combatientes que le acompañaron en su marcha triunfal hacia la capital cubana.

Fidel Castro inauguró obras socioeconómicas en Bayamo, presidió tres actos nacionales por el 26 de Julio, y sus cenizas reposaron en el Parque Museo Ñico López, en su marcha hacia el cementerio Santa Ifigenia.

Holguín, Cuba.- El pueblo holguinero conmemoró hoy el paso victorioso de la Caravana de la libertad por este territorio oriental, en su recorrido de Santiago de Cuba a La Habana hace 61 años, dirigida por Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana.

En la Comunidad Oscar Lucero Moya, antaño sede del Regimiento Militar al mando del coronel batistiano Fermín Cowley, se realizó la histórica entrada, procedente del municipio de Cacocum, donde pioneros y jóvenes de varias enseñanzas portaron las banderas cubanas y del 26 de julio, reeditando el recorrido triunfal del Ejército Rebelde.

El acto político cultural en recordación a la fecha tuvo lugar en este sitio, ubicado en las afueras de la ciudad de Holguín, con amplia representación del pueblo holguinero, acompañado por autoridades del Partido Comunista de Cuba, el Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y otras organizaciones de masas.

Adolfo Begdady Herrera, combatiente rebelde integrante de aquella caravana, rememoró los días de júbilo popular ante el paso del grupo de los jóvenes triunfantes y convocó a defender el legado de Fidel Castro, a través de las palabras del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, de pensar como país. (ACN)

