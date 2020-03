Reconocen en La Habana a trabajadores y medios de prensa cubanos

La Habana, Cuba. – Más de 40 periodistas de diferentes medios, recibieron este martes en La Habana, la distinción Raúl Gómez García, en el acto del Sindicato Nacional de la Cultura por el Día de la Prensa Cubana.

Un grupo de medios de prensa con aniversarios cerrados obtuvieron reconocimientos de manos de Nereida López Labrada, secretaria general de dicha organización sindical y Elena Chague, jefa del departamento de la CTC nacional.

Entre esos colectivos estaban, las emisoras Radio Cadena Habana, Radio Metropolitana y Radio Taíno, así como los periódicos Granma y Juventud Rebelde, la Televisión Cubana, revista Revolución y Cultura, Canal Habana y el Noticiero Cultural.

Edilsa Vila, del Secretariado del Sindicato Nacional de la Cultura, se refirió al compromiso superior que tiene la prensa cubana en la batalla ante el recrudecimiento del bloqueo de los Estado Unidos contra Cuba.



Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.