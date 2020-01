Recibirá la Empresa Agroforestal de Baracoa Premio de la Calidad

Guantánamo, Cuba. – El premio provincial de la Calidad 2019 en Guantánamo, el más alto reconocimiento adjudicado a una entidad en el territorio por sus resultados en la gestión de la calidad y la eficiencia económica, será entregado a la Empresa Agroforestal de Baracoa.

El Comité evaluador ponderó el funcionamiento en la empresa del Comité Técnico de la Calidad que contribuyó a implantar y certificar un sistema integrado de gestión conforme a las normas de calidad, gestión ambiental y la seguridad en el trabajo.

También aplaudió la constitución de la Dirección de Negocios y Desarrollo para la implementación de proyectos territoriales, de colaboración internacional e inversión extranjera.

En el cumplimiento de su encargo social, la Agroforestal baracoense, se dedica a la comercialización de renglones agropecuarios y durante 2019 identificó varias vías para elevar sus ingresos.

