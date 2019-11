Recibe Viceministra cubana a Secretario de Estado checo

La Habana, Cuba. – Ana Teresita González, viceministra cubana de Relaciones Exteriores, recibió en la sede de la Cancillería en La Habana a Miroslav Stasek, Secretario de Estado de la República Checa.

En su perfil oficial en Twitter, González expresó que el encuentro fue positivo, y que ambas partes coincidieron en continuar avanzando en las relaciones bilaterales, en particular las económicas comerciales, en correspondencia con los vínculos históricos que unen a nuestros pueblos.

La República Checa forma parte de la comunidad internacional, que cada año condena el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba durante casi seis décadas.

La República Checa es una nación de Europa central, con una superficie aproximada de 78 mil kilómetros cuadrados, y una población de más de 10 millones de habitantes, cuya capital y ciudad más importante es Praga.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.