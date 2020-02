Recibe ministro belaruso de Deportes y Turismo a embajador de Cuba

Minsk. – El ministro de Deportes y Turismo de Belarús, Serguei Kovalchuk, recibió en la sede de esa cartera al embajador de Cuba en ese país europeo, Juan Valdés Figueroa, informaron hoy fuentes diplomáticas.

Durante el cálido encuentro fue valorado el alto nivel de las relaciones bilaterales, y la necesidad de profundizar la colaboración bilateral en el campo del turismo y el deporte.

Fue constatado por ambas partes que se observa un sostenido crecimiento del flujo de turistas belarrusos a Cuba, atraídos por ofertas de sol y playa, y también por los grandes valores históricos y culturales de la isla, así como por la hospitalidad de su pueblo.

En el encuentro se debatieron vías para profundizar los lazos de colaboración en la esfera turística, a partir de diferentes iniciativas de colaboración bilateral.

