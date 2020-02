Recibe Canciller cubano a enviada especial de su homólogo de Singapur

La Habana, Cuba. – El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, recibió a Mary Seet-Cheng, enviada especial de su homólogo de Singapur, exembajadora de la nación asiática en La Habana.

En la sede de la Cancillería, ambos diplomáticos destacaron el excelente estado de las relaciones de amistad y cooperación que existen entre los dos gobiernos en diferentes esferas de la economía y el desarrollo.

El Jefe de la Diplomacia en Cuba, escribió en Twitter: con la enviada especial del Canciller de Singapur destacamos con satisfacción el avance de los vínculos bilaterales, y ratificamos la voluntad de continuar trabajando en su fortalecimiento.

Cuba y Singapur establecieron relaciones diplomáticas el 18 de abril de 1997, y entre ambos países hay vínculos significativos económico-comerciales, especialmente en la esfera biotecnológica.

