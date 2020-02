Recuerdan en Cuba natalicio del Comandante Juan Almeida

La Habana.- Los cubanos recuerdan este 17 de febrero de 2020, el aniversario 93 del natalicio del Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, uno de los impulsores del proceso de cambios sociales, económicos y culturales que triunfó en enero de 1959.

Desde su origen humilde en La Habana, Almeida se formó en los valores patrióticos y de lucha por la conquista de los derechos que les eran negados a los negros de la Cuba de 1927.

Participó en el asalto al cuartel Moncada, formó parte del exilio en México, expedicionario del yate Granma, uno de los fundadores del Ejército Rebelde, y destacado por su astucia militar en combates como el del Uvero.

El Comandante de la Revolución Juan Almeida recibió múltiples condecoraciones y órdenes nacionales e internacionales, como el Título Honorífico de Héroe de la República de Cuba y la Orden Máximo Gómez de primer grado.

