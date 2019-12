Realiza Cancillería cubana balance de trabajo del presente año

La Habana, Cuba. – El canciller Bruno Rodríguez Parrilla, informó en la red social de Twitter que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, MINREX, analizó la labor desarrollada por la diplomacia cubana este año.

Continuamos hoy la celebración por los 60 años del MINREX; junto a nuestros familiares realizamos el balance del trabajo en el presente año, tuiteó Rodríguez Parrilla, quien calificó a este como “un año de múltiples batallas para nuestra política exterior”.

De acuerdo con el ministro cubano de Relaciones Exteriores, en el encuentro reconocieron por su meritorio desempeño a trabajadores y secciones sindicales del MINREX.

En el acto central por la efeméride, efectuado este lunes, el Presidente Miguel Díaz-Canel recordó el inicio de esa institución, a la que reconoció como la primera trinchera de batalla de la Revolución cubana en el exterior.

