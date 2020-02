Producir alimentos prioridad del campesinado cubano

Santiago de Cuba, Cuba.- A pesar de las limitaciones materiales por el bloqueo, la prioridad del movimiento cooperativo-campesino es la producción de alimentos, destacó Rafael Santiesteban Pozo, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, al intervenir en el balance de la organización en el municipio Santiago de Cuba.

Señaló, además, la importancia de aprovechar las mejores experiencias con creatividad y efectividad para enfrentar los problemas del sector campesino que limitan la producción de sus tierras.

En cuanto a la marcha del proceso de balance previo al Congreso, el dirigente campesino informó que se han desarrollado en el país unas 114 asambleas municipales de balance de la ANAP.

En Santiago de Cuba sólo quedan por efectuar las reuniones de los anapistas en los municipios de Contramaestre, San Luís y Palma Soriano, que se desarrollarán este mes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.