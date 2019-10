Presidió Lazo celebraciones por fundación de Matanzas

Matanzas, Matanzas.- Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento y el Consejo de Estado, asistió este sábado en Matanzas a la sesión solemne de la Asamblea del Poder Popular y la gala de reapertura del Teatro Sauto por la fundación de la urbe.

Las autoridades del Partido y Gobierno en la provincia asistieron a la sesión en que se confieron a personalidades e instituciones la Distinción 326, los pergaminos de Hijos Adoptivos e Ilustres y los Símbolos de la ciudad.

A la gala de reapertura del Sauto, en Matanzas, asistieron, además, los Ministros de Cultura y Turismo, dirigentes del Partido y Gobierno e invitados, quienes exaltaron los valores de la puesta a cargo de Rubén Darío Salazar.

Alpidio Alonso, titular de Cultura, afirmó que la institución es un regalo a la urbe y que por sus excelentes condiciones merece una programación de calidad.

