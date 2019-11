Presentan innovador material constructivo

La Habana, Cuba. – Como parte de la Feria Internacional de La Habana, se presentó la empresa mixta cubano-rusa Teccomp Caribe S.A., que ofrece mallas y barras de refuerzo fabricados de material compuesto en base a fibra de vidrio, un material catalogado como el futuro en la construcción.

Al anunciar las ventajas del producto, Hugo Gainshtok, profesor de la Facultad de Ingeniería Civil de la CUJAE, destacó que no se oxida, es antimagnético, tiene un peso ligero, su precio es competitivo en relación con el acero, y aumenta la durabilidad de las edificaciones.

Acotó que ese polímero, empleado en la ingeniería mundial, comenzará a producirse en Cuba a partir de octubre del próximo año, y puntualizó que más del 60 por ciento de las obras del país pueden reforzarse con ese material.

A diferencia de los accesorios de metal, ese elemento constructivo no exige soldadura, y es inofensivo para el medio ambiente.

