Premio de Calidad para el Hotel Iberostar Selection Varadero

La Habana, Cuba. – El hotel Iberostar Selection Varadero se alzó con el Premio Iberoamericano de la Calidad 2019 en la vigésima edición de la entrega de dicho lauro en la sede de la Confederación de Empresarios Españoles, en Madrid.

Norma Perdomo Rodríguez, subdirectora general de la instalación, expresó que el galardón incentiva el empeño por perfeccionar los procesos que garanticen la calidad, y recordó la conquista de ese reconocimiento en 2018, en el ámbito nacional.

Iberostar Selection Varadero se convirtió en la segunda instalación cubana del sector turístico en ganar la prestigiosa corona iberoamericana, que en 2003 consiguió el Hotel Plaza de La Habana.

Gestionado por la cadena internacional Iberostar y el Grupo Cubanacán, el hotel -categoría Cinco Estrellas- se mantiene entre los preferidos de los viajeros y recientemente fue beneficiado con un programa de inversiones.

