Precisan en Matanzas identificar nuevos rubros exportables

Matanzas, Cuba.- El sector empresarial en la provincia de Matanzas identifica posibles rubros exportables para potenciar el desarrollo socioeconómico y aportar divisas al país ante el recrudecimiento del bloqueo a Cuba.

La economía en el territorio precisa fomentar la vocación exportadora de sus actores sociales, estrechar los vínculos con las universidades y aprovechar los aportes de la ciencia, tecnología e innovación.

Entre los ejemplos positivos destaca la Empresa Agroindustrial Victoria de Girón, en Jagüey Grande, que pese a las afectaciones en el cítrico, diversifica sus producciones y exporta carbón vegetal y jugos concentrados.

En la provincia de Matanzas sobresalen renglones de la agricultura y la industria azucarera, y entre los más significatvos se reconoce la producción de miel de abeja, cera y propóleos, tabaco, alcoholes y tableros de bagazos.

