Potencian en todas las provincias cubanas, la producción de alimentos

Ciego de Ávila. Los Consejos de Defensa Provincial y Municipales en Ciego de Ávila tienen entre sus prioridades incentivar la producción de alimentos en medio de la crisis mundial y el recrudecimiento del bloqueo yanqui.

Con limitados recursos, en los territorios se incrementan las siembras de renglones de ciclo corto con el esfuerzo de agricultores estatales y campesinos dispuestos a completar en la campaña de primavera la siembra de unas QUINCE MIL hectáreas.

La Cooperativa de Crédito y Servicios José Martí es referente en la siembra y cosecha de productos al cumplir los planes de la etapa con el aporte de minindustrias y de Proyectos de Desarrollo Local que ya generan divisas al país.

Conscientes de la necesidad de Cuba de lograr la soberanía alimentaria, los agricultores avileños garantizan renglones a varias provincias y fomentan el cultivo de granos que sustituyen importaciones.

Sagua La Grande. A potenciar la agricultura familiar y rescatar huertos y organopónicos en Sagua la Grande, llamó el Consejo de Defensa en Villa Clara durante una reunión efectuada en ese municipio.

Entre las proyecciones de trabajo de esa localidad para alcanzar ese objetivo, se encuentra la entrega de tierras ociosas a campesinos interesados en cultivarlas, y el desarrollo de la acuicultura en canales y espejos de agua.

En el encuentro sostenido por el Consejo de Defensa de Villa Clara en Sagua la Grande, Yudí Rodríguez, presidenta de esa instancia, se refirió a la urgencia de desarrollar programas asociados a la siembra de arroz y cultivos de ciclo corto, y el fomento de módulos pecuarios.

También, su vicepresidente Alberto López, expresó que el esfuerzo de lo que se haga ahora propiciará el autoabastecimiento municipal, e incidirá en el bienestar de los sagüeros.

Bayamo. Por las amplias áreas que se siembran hoy de cultivos varios en Granma, se auguran producciones a gran escala en esa región, se precisó en el Consejo de Defensa que lidera el enfrentamiento al nuevo Coronavirus.

Se precisó que hasta que la agricultura consolide su propia fuerza de trabajo, hay que apoyarla con el aporte de trabajadores y directivos de todos los sectores, para cumplir la campaña de primavera decisiva en la alimentación del pueblo en lo que resta de este año.

El Presidente del Consejo de Defensa, Federico Hernández, orientó a las organizaciones de masas potenciar y fometar el cultivo de hortalizas y condimentos frescos en los patios de casas, y encadenarlos con los colectivos estatales.

Apuntó además que no se exceptúa la sede de ningún centro de trabajo que tenga espacio, para crear canteros, organopónicos, en fin una buena área productiva de alimentos.

